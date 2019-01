Von dpa

Berlin/Coolangatta (dpa) - Sex-Ratgeberin Leila Lowfire (25) hat am zwölften Tag die RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» verlassen müssen. «Ich würde gerne mal wieder duschen und im Bett schlafen», sagte sie unmittelbar vor der Verkündung des Zuschauer-Votings am späten Dienstagabend.

In den vergangenen Tagen war die Berlinerin, die eigentlich Leila Ziaabadi heißt und in ihren Podcasts freizügig über Sex redet, im Camp kaum aufgefallen.

Damit sind nur noch sieben Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone. Vor Lowfire mussten bereits «Germany's Next Topmodel»-Zicke Gisele Oppermann, «Alf»-Stimme Tommi Piper, Erotikdarstellerin Sibylle Rauch und Dating-Show-Kandidat Domenico de Cicco ausziehen.

In der Sendung vom Dienstag kämpfte sich erstmals Schlagersänger Peter Orloff alleine durch eine Dschungelprüfung. Der 74-Jährige musste unter anderem in Beuteln mit rohem Fleisch nach Sternen suchen, eine pürierte Schweine-Vagina essen und mit Getier auf dem Kopf durch einen Teich schwimmen. Dabei verletzte er sich an den Händen, verlor im Wasser kurzzeitig die Orientierung und holte am Ende drei von acht Sternen. Außerdem mussten die Kandidaten nach mehreren Regelverstößen sämtliche Luxusartikel abgeben.