Schon am Mittwochvormittag zogen Schneeschauer v on der Eifel über das Rheinland und Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen hinweg. »Von Südwest kommt aber noch mehr Nachschub«, sagte Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Mittwochmittag.

Bis Donnerstagmorgen sollte es im ganzen Land zwischen zwei und fünf Zentimeter Schnee geben. Zumindest in höheren Lagen könnte es bei Minusgraden dann auch zum Schlittenfahren reichen. Gerade auf Nebenstrecken warnte der Deutsche Wetterdienst allerdings vor glatten Straßen.

70 Unfälle

Bereits am Mittwoch machte Schneeglätte den Autofahrern mancherorts zu schaffen. In und um Aachen zählte die Polizei bis zum Mittag mehr als 70 Unfälle, überwiegend mit Blechschaden. 16 Mal krachte es im Rhein-Erft-Kreis. Zwei Autofahrer mussten nach einer Kollision in Bergheim ins Krankenhaus.

Im Delbrück bei Paderborn verunglückte ein 57-Jähriger schwer. Sein Auto war laut Polizei mit Sommerreifen von einer glatten Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume gefahren. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Skilifte nehmen Betrieb auf

Die Skigebiete in NRW melden nach dem Neuschnee der vergangenen Tage beste Bedingungen. So laufen im Sauerland inzwischen auch viele Lifte in Naturschneegebieten, sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena. Sie rechnet damit, dass spätestens am Wochenende rund 100 Lifte in Betrieb sind - soviel wie in dieser Saison noch nie.

Weil es in der Eifel anders als im Sauerland keine Beschneiungsanlagen gibt, ist dort die Freude über den Neuschnee besonders groß: So reichen die Schneehöhen in Monschau zum Schneeschuhwandern oder für Pferdeschlittenfahrten. Auch der letzte Lift in Hellenthal hat inzwischen seinen Betrieb aufgenommen.

Es taut aber schon wieder

Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage kündigen im Flachland bereits wieder Tauwetter an: Am Wochenende sollen die Temperaturen dort wieder über Null klettern und die Schneedecke schmelzen lassen. Anders in den Höhenlagen: Die Skigebiete in NRW bereiten sich auf einen großen Ansturm am nächsten Winter-Wochenende vor.