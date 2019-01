Starker Schneefall hat den Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn am Donnerstag unterbrochen. Foto: dpa

Düsseldorf/Köln (dpa). Starker Schneefall hat den Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn am Donnerstag unterbrochen. Seit etwa 9.15 Uhr seien keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Sprecherin.

Bahnen und Vorfelder müssten freigeräumt werden. »Unser Winterdienst ist im Dauereinsatz und räumt und räumt und gibt alles, damit es bald weitergehen kann.« Wie viele Flüge betroffen sind, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Mindestens neun Flüge wurden gestrichen.

Autofahrer brauchen Geduld

Wegen Schnee und Eis mussten auch Autofahrer am Donnerstagmorgen viel Zeit und Geduld mitbringen. Frostige Temperaturen verursachen laut Deutschem Wetterdienst vielerorts glatte Straßen. Laut WDR-Staumelder staute sich der Verkehr am Donnerstagmorgen in ganz NRW auf einer Gesamtlänge von 154 Kilometern.

Es kam zu mehreren Unfällen, unter anderem auf der A4 im Kölner Süden bei Klettenberg mit drei beteiligten Autos. Das führte zu mehreren Kilometern Stau.

Tief verschneit war auch Bonn. Innerhalb von drei Stunden zählte die Polizei dort etwa 30 schneebedingte Unfälle. Die Streuwagen seien wegen der vielen Staus kaum durchgekommen. »Wir hatten auch Schneelast, also große Äste, die auf die Fahrbahn gefallen sind«, sagte ein Polizeisprecher. »Gott sei Dank, wenn’s Verletzte gab, dann bislang nur leichtere Verletzungen.«

Abends Schnee möglich

Laut dem Deutschen Wetterdienst dauert das eisige Wetter noch an. Am Donnerstagmorgen sollen vom Rheinland bis zum Ruhrgebiet und dem Rothaargebirge zu ein bis vier Zentimeter Schnee fallen.

Am Nachmittag und Abend wird es nur noch vom Münsterland bis nach Ostwestfalen etwas Schnee geben. Die Höchsttemperatur liegen zwischen ein und drei Grad. In der Nacht zum Freitag kann es wieder zu leichtem Schneefall mit Glättegefahr kommen.

Schon am Mittwochvormittag zogen Schneeschauer von der Eifel über das Rheinland und Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen hinweg. Es kam zu mehreren Glätteunfällen. Im Delbrück bei Paderborn verunglückte ein 57-Jähriger schwer. Sechs Menschen wurden indes bei einem Glätteunfall in Werther (Kreis Gütersloh) verletzt.