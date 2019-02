Güterwaggons an der Grenze zu NRW in Flammen Fotostrecke

Foto: dpa

»Da die Güterzüge über die linksrheinische Strecke umgeleitet werden, kann es auf den Gleisen sehr voll werden«, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag. Der Zugverkehr auf der anderen Flussseite zwischen dem rheinland-pfälzischen Linz am Rhein und dem Rhöndorfer Bahnhof in Nordrhein-Westfalen wurde komplett eingestellt.

Zwischen den beiden Bahnhöfen pendeln demnach vier Busse und 20 Taxen. »Der Ersatzverkehr funktioniert sehr gut«, sagte der Sprecher. Die Dauer der rechtsrheinischen Streckensperrung blieb vorerst unklar.

Drei Güterwaggons mit Spraydosen und Kosmetikartikeln waren in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Auch ein vierter Waggon einer Privatbahn wurde beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Rund 60 Anwohner mussten vorsorglich ihre Häuser bis zum Morgen verlassen. Unglücksursache und Schadenshöhe waren vorerst unklar.

Die Bundespolizei vermutete am Donnerstag festgefahrene Bremsen als Auslöser. Die Ermittlungen dauern an. Sachverständige machten sich vor Ort ein Bild.

Aufräumen geht weiter

Am Freitag gingen die Aufräumarbeiten in Unkel weiter. »Die vier beschädigten Waggons werden in Unkel von großen Kränen auf eine Freifläche gehoben«, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Schienen, Schwellen und Oberleitung müssten repariert werden. Die rechtsrheinischen Gleise sind der Deutsche Bahn zufolge Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam.

Auf der nun noch stärker genutzten linksrheinischen Strecke zwischen Koblenz und Köln kann es auch in den kommenden Tagen immer wieder zu Ausfällen kommen. »Reisende können sich online oder vor Ort über Ausweichverbindungen informieren«, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.