Bochum (dpa). Die Nase läuft, im Büro und Freundeskreis sind viele krank - doch die echte Grippe hat in diesem Winter in NRW bislang nur wenige erwischt. Bis Anfang Februar wurden mit 1746 nur knapp halb so viele Influenza-Fälle gemeldet wie in den beiden letzten Wintern um diese Zeit.