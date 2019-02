Bochum (WB). Benny, ein kleiner, zwei Jahre alter Yorkshire-Terrier, ist in Wattenscheid seiner Besitzerin geraubt worden. Jetzt fahndet die Polizei mit diesem Foto.

Die Frau war am Freitag mit dem Hund in einem Park, als eine Unbekannte das Tier an sich riss und floh. Zwei Zeugen verfolgten die Räuberin, verloren sie aber aus den Augen.

Die Frau ist laut Angaben der Polizei circa 170 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und war mit einer Jacke, einem Schal sowie einer Mütze und Sonnenbrille bekleidet. Benny trug ein blaues Geschirr mit der Aufschrift »Teppichporsche«.