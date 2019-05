Youtube-Star Rezo sorgt per Video für Wirbel. Foto: dpa

Hinter Rezo soll sich ein 26-jähriger Mann aus Wuppertal verbergen. Er hatte am Montag eine 55-minütige Botschaft veröffentlicht, in der er gegen die CDU ätzt. Sein Bild: Neben der Untätigkeit beim Klimawandel wirft er der Partei auch vor, Politik für Reiche zu machen und »krasse Inkompetenz« beim Thema Urheberrecht und Drogenpolitik an den Tag zu legen. Seine Behauptungen untermauert er mit Studien sowie Publikationen von Stiftungen und Medien. Im Interview äußert sich Rezo zu seinen Beweggründen.

Wie alt bist Du?

Rezo: »Gefühlt heute eher 50. Hab wenig gepennt.«

Wie heißt Du?

Rezo: »Meine Freunde nennen mich Max.«

Wieso hast Du das Video gemacht?

Rezo: »Ich hatte einfach den intrinsischen Drang, mich in Themen rein zu arbeiten, Bürgerinnen und Bürger aufzuklären, einen Diskurs anzukurbeln und dabei dafür zu sorgen, dass Menschen unabhängig vom politischen Background mitdiskutieren.«

Wie lange hast Du recherchiert? Warst Du alleine oder hast Du ein Team?

Rezo: »Ich habe die Zeit natürlich nicht gestoppt, aber für das Video sind natürlich hunderte Stunden draufgegangen. Meine Mitarbeiter haben teilweise auch daran gearbeitet, in erster Linie TJ, mein Produktionsleiter und Cutter.«

Haben sich CDU-Politiker mit Dir in Verbindung gesetzt und den Dialog gesucht?

Rezo: »Also bisher habe ich kein Angebot für einen Dialog gesehen. Axel Voss (der CDU-Politiker, Anm. d. Red.) sprach vom Aufstacheln junger Leute, ein anderer Abgeordneter von Fake News. Ein Vorsitzender der Jungen Union bezeichnete mich als linksgrünen Aktivisten, der im gläsernen Loft in Berlin Mitte demagogische Botschaften produziert. Dass die CDU mit belegloser Diskreditierung auf inhaltliche Kritik antwortet, ist natürlich nichts Überraschendes.«

Stimmt es, dass Du Morddrohungen wegen des Videos bekommen hast?

Rezo: »Ja, aber das schockiert mich nicht. Wenn man tausende Nachrichten am Tag erhält und einen klaren politischen Standpunkt – vor allem gegen rechtere Parteien – hat, dann sind dort natürlich auch konkrete Morddrohungen gegen mich und meine Familie vorhanden. Das sind nicht meine ersten Morddrohungen und werden wahrscheinlich auch nicht die letzten sein. Deshalb ist das für mich jetzt kein besonders großes Thema. Da kann ich ja eh nix gegen machen.«

Was machst Du, wenn Du keine Videos drehst?

Rezo: »Ich bin neben Planung, Dreh und Postproduktion solcher Webvideoinhalte in erster Linie als Informatiker und Musiker tätig.«

Hier ist das Video: