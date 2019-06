Köln (dpa). Nach den schweren Unwettern zu Wochenbeginn in Nordrhein-Westfalen kommt das Wetter nicht zu Ruhe: Auch in den kommenden Tagen seien Gewitter und teils kräftige Schauer möglich. Am Dienstag könne es auch Starkregen und Hagel geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmittag mit.

Vor allem im Bergland kann es weiterhin blitzen. Die Temperaturen sollen nach den Montagsunwettern leicht zurückgehen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad bleibt es auch am Dienstag und Mittwoch warm, erst am Donnerstag fallen die Temperaturen vorübergehend auf 21 Grad.

Am Sonntag hatten Rekordtemperaturen mit bis zu knapp 33 Grad in Geldern den Boden für Hitzegewitter bereitet. Dann rissen Blitz und Donner am frühen Montagmorgen viele NRW-ler aus dem Schlaf. Auf dem Weg zur Arbeit mussten Pendler wegen der Gewitter dann mit Zugausfällen und Verspätungen kämpfen. Auf den Autobahnen staute sich der Verkehr zeitweise auf etwa 300 Kilometern. Zwischen Ruhrgebiet und Rheinland lief der Bahnverkehr nach einem Blitzeinschlag in Mülheim mehrere Stunden nur stark eingeschränkt.

Reparaturarbeiten dauern an

Signale und Weichenstellungen fielen aus, die Züge konnten auf der Hauptachse zwischen Duisburg und Dortmund nur noch langsam fahren oder gar nicht. Der Fernverkehr wurde über Dortmund und Gelsenkirchen umgeleitet. Die Reparaturarbeiten würden noch bis zum Montagnachmittag andauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW. Einige Teile müssten ausgetauscht werden.

In Düsseldorf schlug ein Blitz in einen Zug der S-Bahn-Linie 8 ein und legte den Betrieb im Berufsverkehr vorübergehend lahm. Da ein Zug wie ein Faradayscher Käfig funktioniere, sei den Fahrgästen nichts passiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei Oberhausen blockierte ein umgestürzter Baum eine knappe Stunde lang die Strecke des Regionalexpress 5 zwischen Wesel und Koblenz.

Sturmbedingter Stromausfall in Kleve

In Duisburg rückten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag fünfmal wegen umgestürzter Bäume aus. Mehrere Autos seien beschädigt worden, Menschen wurden demnach aber nicht verletzt. Im Kreis Kleve waren zahlreiche Haushalte am Sonntagabend einem Polizeisprecher zufolge kurzzeitig von einem sturmbedingten Stromausfall betroffen.

Starke Gewitter gab es auch in Düsseldorf, Mönchengladbach, Essen und Münster – nach Angaben der örtlichen Feuerwehren verliefen diese aber glimpflich und ohne größere Einsätze. Laut Deutschem Wetterdienst sollten im Laufe des Montags Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen auch den Südosten NRWs erreichen.

Nach dem Startschuss zum Sommerwetter am Wochenende warnt das Umweltamt von Düsseldorf vor steigenden Ozonwerten. Für zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung sei das besonders gefährlich, darunter Sportler, Menschen mit Bronchialbeschwerden sowie Kinder und Säuglinge.