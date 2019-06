Offenbach (dpa). Mit deutlich weniger Wucht als befürchtet ist in der Nacht ein Gewitter über Teile von Deutschland gezogen. »Das Gewitter hat sich über Deutschland ziemlich schnell abgeschwächt«, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen.

Über Belgien und die Niederlande war es zuvor noch mit Böen von mehr als 100 Kmh gezogen. In Deutschland richtete es nach ersten Meldungen keine flächendeckenden Schäden an.

Mit Böen von bis zu 90 Stundenkilometer war das Unwetter auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland getroffen. Im Raum Bocholt gab es laut DWD Berichte über umgekippte Bäume und ein umgestürztes Auto. »Das könnte ein Tornado gewesen sein«, sagte der DWD-Meteorologe. Das müsse jedoch am Mittwoch noch vor Ort untersucht werden.

Der DWD hatte angesichts des Gewitters in der Westhälfte Deutschlands in mehreren Landkreisen vor Unwettern gewarnt. Im Laufe der Nacht zog das Gewitter über Niedersachsen weiter in Richtung Schleswig-Holstein. Auch für die nächsten Tage rechnete der DWD noch mit hohen Temperaturen tagsüber und hohem Unwetterpotenzial nachts.