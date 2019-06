Französische Soldaten sichern 1994 ein Flüchtlingslager in Butare. Zuvor brach am 6. April ein blutiger Konflikt aus, bei dem in Ruanda etwa eine Million Menschen ermordet wurden. 800.000 Opfer gehörten der Gruppe der Tutsi an, 200.000 waren Hutu. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Kigali (WB). Früher beteten in der Kirche von Nyamata gläubige Katholiken, heute ist das Gotteshaus eine wichtige Gedenkstätte in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Während des Völkermords 1994 wurden allein auf dem Gelände der Gemeinde mehr als 10.000 Menschen getötet.

Die Spuren der Gräueltaten sind in Nyamata allgegenwärtig. In den roten Backsteinmauern sieht man hunderte Einschusslöcher, im Innenraum stapelt sich die Kleidung der Ermordeten – umgebracht in nur zwei Tagen am 11. und 12. April 1994. Bei den Toten handelt es sich um Angehörige der Gruppe der Tutsi. Ermordet von aufgestachelten Hutu.

UN-Mission scheitert

Der Konflikt zwischen den Tutsis und Hutus reicht Jahrzehnte zurück und droht schon zu Beginn der 90er-Jahre in einem kriegerischen Konflikt zu eskalieren. Die Vereinten Nationen reagieren und entsenden Blauhelmsoldaten nach Ruanda. Doch die UN-Mission unter dem Kommando des Kanadiers Roméo Dallaire wird später scheitern.

Paul Kagame möchte sein Land zu einem Vorbild für ganz Afrika machen. Einige Methoden des Präsidenten sind umstritten. Foto: dpa Paul Kagame möchte sein Land zu einem Vorbild für ganz Afrika machen. Einige Methoden des Präsidenten sind umstritten. Foto: dpa

Als am 6. April 1994 das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana über dem Flughafen der Hauptstadt Kigali mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen wird, beginnt der Völkermord. Etwa ein Million Menschen, so schätzen Experten, kommen beim Genozid ums Leben: etwa 800.000 Tutsi und 200.000 gemäßigte Hutu.

Obwohl die Spuren der Tragödie noch sichtbar sind, haben die Menschen in Ruanda gelernt, mit der Geschichte des Genozids zu leben. Das zentralafrikanische Land, das etwa so groß ist wie Brandenburg und unter anderem an den Kongo und an Uganda grenzt, gehört wirtschaftlich zu den Leuchttürmen des Kontinents. Die Wirtschaft wächst Jahr für Jahr fast mit zweistelligen Raten, das Korruptionsniveau ist im weltweiten Vergleich niedrig. Präsident Paul Kagame ist ein gern gesehener Gesprächspartner westlicher Staatsmänner. »Die Regierung will zeigen, dass es in Afrika auch anders geht. Der Elite im Land ist es wichtig, Gegenpunkte zu anderen Staaten zu setzen«, sagt der Politikwissenschaftler Rainer Schmidt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Ruanda unter den zehn sichersten Ländern der Welt

Der Experte arbeitet für den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Seit mehr als zwei Jahren lebt Rainer Schmidt in Ruanda. Zuvor war der Politikwissenschaftler Privatdozent an der TU Dresden. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten setze die Regierung Ruandas besonders beim Thema Sicherheit einen Schwerpunkt. »Wir gehen abends auch bei Dunkelheit auf die Straße«, sagt Schmidt. In den Metropolen der Nachbarländer wie Nairobi in Kenia und Daressalam in Tansania rät das Auswärtige Amt Ausländern davon ausdrücklich ab. Kagames Politik wirkt: Das Weltwirtschaftsforum zählt Ruanda mittlerweile zu den zehn sichersten Ländern der Welt.

Das Kigali Genocide Memorial Center zeigt Fotos von Menschen, die beim Genozid in Ruanda ermordet wurden. Foto: dpa Das Kigali Genocide Memorial Center zeigt Fotos von Menschen, die beim Genozid in Ruanda ermordet wurden. Foto: dpa

Paul Kagame, seit dem Jahr 2000 als Staatspräsident im Amt und zuletzt mit etwa 98 Prozent der Stimmen gewählt, ist aber auch in die Kritik geraten. Die Beschränkung auf zwei Amtszeiten wurde mit einer Verfassungsänderung umgangen. »Afrikas perfekter Autokrat«, nannte ihn die Tageszeitung »Die Welt«. Weil er das ehemalige von Krisen gebeutelte Land aber in die Spur bringt, lässt der Westen den Staatspräsidenten mit der oftmals harten Hand gewähren.

Wirtschaft stützt sich auf den Agrarsektor

Die wirtschaftlichen Erfolge in Kigali sind nicht zu übersehen. Auf den Straßen herrscht reges Treiben, moderne Hochhäuser sind im Geschäftsviertel errichtet. Müll auf den Straßen sieht man kaum. »Das Stadtbild hat sich, wie die Leute sagen, in den vergangenen 20 Jahren stark verändert«, sagt Rainer Schmidt. Auch weil Plastiktüten mittlerweile verboten sind und der Besitz mit hohen Geldstrafen geahndet wird. »Was auf dem Papier steht, das wird auch durchgesetzt.«

Politikwissenschaftler Rainer Schmidt. Foto: dpa Politikwissenschaftler Rainer Schmidt. Foto: dpa

Während die Stadtbevölkerung an Wohlstand gewinnt, sieht die Lage in den ländlichen Regionen anders aus. »Auf dem Land gibt es keine flächendeckende Wasserversorgung. Man sieht Menschen, die mit gelben Wasserkanistern unterwegs sind«, erzählt Rainer Schmidt. Viele Landbewohner sind zudem auf Fahrrädern unterwegs. Auf ihren langen Strecken über die vielen Hügel des Landes lassen sie sich von Lastkraftwagen ziehen. Ein eigenes Auto bleibt für viele ein Traum.

Die Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den Agrarsektor. Zukünftig sollen aber Indu­strie und Digitalisierung das Land antreiben. Paul Kagame setzt deshalb stark auf Bildung. »Die Einschulungsquote beträgt fast 100 Prozent«, erzählt Rainer Schmidt. Doch die gute Zahl täuscht. Die Abbrecherquote in den Schulen ist weiter hoch. »Die Universitäten und berufsbegleitenden Schulen leiden darunter«, sagt der Wissenschaftler.

Aussöhnungsprozess macht Fortschritte

Der Aussöhnungsprozess macht aber Fortschritte. Auch weil er es muss. Laut Rainer Schmidt geschieht die Versöhnung in dem Land, in dem fast alle Menschen aus einer Opfer- oder Täterfamilie stammen, aus Notwendigkeit – besonders in den ländlichen Gebieten. »Die Leute haben eine kleine Parzelle und sind an ihren Boden gebunden. 80 Prozent der Menschen dort leben von der Landwirtschaft. Die haben keine Alternative«, sagt der Politikwissenschaftler 25 Jahre nach dem Völkermord.

Von Tutsi und Hutu will in Ruanda heute fast niemand mehr sprechen, für Präsident Kagame gibt es nur noch Ruander. Die Bildung einer neuen Nation ist das Ziel. Das funktioniert aber nicht ohne die Aufarbeitung der eigenen Geschichte. So bleiben Orte wie die Kirche von Nyamata noch lange ein Symbolbild des Schreckens – und des Wegschauens durch die westliche Welt.

Bis die Wunden, die der Schrecken des Genozids hinterlassen hat, geheilt sind, wird es trotz aller positiven Veränderungen wohl noch Jahrzehnte dauern. »Zu behaupten, die Aussöhnung sei abgeschlossen, ist mit Blick auf andere Beispiele auf dem Balkan oder in Asien naiv«, sagt Rainer Schmidt. Ganz sicher aber sind die Ruander auf einem guten Weg.