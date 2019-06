Brilon/Kassel (dpa). Nach dem Absturz eines Heißluftballons im Sauerland befindet sich ein 52-Jähriger nach wie vor in einem kritischen Zustand. Fünf weitere Personen seien noch in Kliniken in Nordrhein-Westfalen oder Hessen in Behandlung, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.