In Canterbury in England soll die Attacke auf den deutschen Schüler passiert sein. Foto: dpa

Mönchengladbach/London (WB). Nach einer Prügelattacke in England liegt ein deutscher Schüler nach Angaben seiner Heimatstadt im Koma. Das 17-jährige Opfer gehe in Mönchengladbach zur Schule und sei auf Abschlussfahrt mit insgesamt zwei Klassen gewesen, sagte der Sprecher der Stadt, Wolfgang Speen, am Mittwoch.