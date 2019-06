München (epd). Luna für Hündinnen und Balu für Hunde sind nach einer Auswertung eines Versicherungsportals die beliebtesten Namen für die tierischen Begleiter des Menschen. Mit Emma, Oskar und Lotte würden in den Top Ten auch Namen auftauchen, die ebenso unter den beliebtesten Menschennamen zu finden sind, teilte CHECK24 am Freitag in München mit.