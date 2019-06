Wustrow (dpa). Ein Großbrand hat in der Nacht zum Samstag ein Hotel im Ostseebad Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) zerstört. Das Haupthaus des Familienbetriebs »Ostseehotel Wustrow« sei aus bisher unbekannten Gründen am späten Freitagabend in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Erst am Samstagmorgen waren die Löscharbeiten beendet. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund zwei Millionen Euro beziffert.