Braunschweig (dpa). Ein betrunkenes Zwillingspaar stellt Polizisten in Braunschweig vor schwierige Ermittlungen. Einer der beiden 46 Jahre alten Männer kommt für eine Mofafahrt mit knapp 3 Promille in Betracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da sich bisher nicht klären ließ, wer so stark alkoholisiert von einem Schnellimbiss zur Wohnung fuhr, richtet sich der Verdacht gegen beide Brüder.