Offenbach (dpa). Im Laufe des Mittwochs kann es in Nordrhein-Westfalen Unwetter geben. Ab dem Mittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach landesweit starke Gewitter auf mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde.

Örtlich könne es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, orkanartigen Böen von über 110 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen, teilte der DWD mit. Dabei bleibe es zunächst schwülwarm mit Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad, im Bergland bis zu 27 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag lassen die Gewitter laut DWD nur langsam nach. Und auch am Tag bleibe es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag nur noch Höchstwerte von 20 bis 24 Grad, in den Hochlagen bis zu 18 Grad. Und auch am Freitag bleibt es etwas kühler bei 21 bis 23 Grad. Dann werde es wieder sonniger, so der DWD.

Große Hitze

Deutschland steht in der kommenden Woche große Hitze bevor. Vor allem für den Süden und den Südwesten erwartet der Wetterdienst ab Dienstag Höchstwerte zwischen 38 und 39 Grad. »Es wird sehr heiß – das ist ziemlich sicher«, sagte ein DWD-Meteorologe. Bereits am Montag soll es mit den Temperaturen kräftig nach oben gehen. Wo es am heißesten wird und ob die 40-Grad-Marke überschritten wird, ist derzeit aber noch unklar.

Wie lange sich das bevorstehende, extrem heiße Sommerwetter in der kommenden Woche tatsächlich hält, können die Meteorologen noch nicht seriös vorhersagen. »Was danach kommt, ist noch sehr unsicher.«