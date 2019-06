Von dpa

Los Angeles (dpa) - Ashton Kutcher (41) und Mila Kunis (35) haben sich über den Bericht einer Zeitung lustig gemacht, wonach die beiden sich getrennt haben.

In einem Video, das Kutcher («Two and a Half Men») am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte, spricht das Schauspielerpaar über die Schlagzeile «Es ist aus». Kunis («Black Swan») hält ihr Smartphone mit dem Titelbild dabei immer wieder in die Kamera.

«Es ist aus zwischen uns? Oh, mein Gott. Was machen wir jetzt?», fragt Kutcher seine Ehefrau ironisch. Diese sagt daraufhin, sie habe sich von ihm erdrückt gefühlt und nehme die gemeinsamen Kinder mit. Der 41-Jährige schrieb zu dem Video, das Magazin solle viel Spaß beim Verkauf der aktuellen Ausgabe haben. «Nächste Woche bekommt meine Frau vielleicht Zwillinge. Zum dritten Mal. Wer zählt schon so genau?»

Das Promi-Paar hatte 2015 geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.