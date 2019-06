Offenbach (WB). Temperaturen bis an die 40-Grad-Marke: Nach dem Sommerstart müssen sich die Menschen in Deutschland in der neuen Woche auf rekordverdächtige Hitze einstellen.

In gewöhnlich besonders warmen Orten und entlang des Rheins seien Werte von bis zu 39 Grad wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Mit Werten von über 30 Grad bleiben aber auch andere Landesteile von der Hitze nicht verschont.

»Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer«, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde. Der Wert war laut DWD im Jahr 1947 in Frankfurt-Westend gemessen worden. Die Hitze könne bis zum Wochenende andauern.

Schon am Montag steigen dem DWD zufolge die Temperaturen auf bis zu 34 Grad. Nur an den Küsten bleibe es mit rund 25 Grad angenehmer. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad – entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse sind lokal bis zu 39 Grad möglich. Es bleibt trocken und sonnig mit nur wenigen Wolken. Der Mittwoch wird mancherorts noch heißer. Während an der Nordsee zunächst Wolkenfelder durchziehen und die Temperaturen im Tagesverlauf an den Küsten maximal auf 28 Grad klettern, gibt es sonst laut DWD zwischen 34 und 39 Grad. Am Oberrhein, in Teilen der Pfalz, im Rhein-Neckar-Raum und im Rhein-Main-Gebiet kann es den Meteorologen zufolge auch noch heißer werden.

»Die Hitze kommt, um zu bleiben«, heißt es beim DWD. »Nach derzeitigem Stand bleiben vor allem in der Mitte und im Süden die heißen Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad bis über das Wochenende hinweg erhalten«, sagte Meteorologe Lars Kirchhübel am Sonntag. Dort könne mancherorts auch die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Wolkenbildung kaum möglich

Wegen der anhaltend heißen Temperaturen rechnen Getränkehändler mit einem Kundenansturm. Erfahrungsgemäß werde während einer Hitzewelle laut Günther Guder vom Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels 140 bis 180 Prozent der üblichen Menge umgeschlagen.

Für die Hitze ist das Hoch »Ulla« im Zusammenspiel mit einem ausgeprägtem Höhenhoch über Mitteleuropa verantwortlich. Diese Wetterlage lasse eine Wolkenbildung in weiten Teilen Deutschlands bis zur Wochenmitte kaum zu.