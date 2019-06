Eine Polizistin sucht mithilfe eines Suchhundes in einem Waldstück nach Hinweisen. Ein elfjähriges Mädchen wurde am helligten Tag von einem Mann, der eine Wolfsmaske getragen haben soll, vergewaltigt. Foto: dpa

München (dpa). Ein Mann mit Wolfsmaske hat ein elfjähriges Mädchen am helllichten Tag in München nach Polizeiangaben überfallen und vergewaltigt. Der Täter habe die Schülerin unvermittelt angegriffen, sie in ein Gebüsch gezerrt, ihr den Ranzen heruntergerissen und sie sexuell missbraucht, schilderte die Polizei das Geschehen vom Dienstagnachmittag.