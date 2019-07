Von dpa

Privat, ohne die Blicke der Öffentlichkeit: So feiern Harry und Meghan die Taufe ihres Sohnes Archie. Gerade einmal 25 Gäste sollen den jüngsten Spross der britischen Königsfamilie zu Gesicht bekommen haben. Ein «Traditionsbruch», schreiben britische Blätter.

London (dpa) - In einer privaten Zeremonie sind die britischen Royals am Samstag zur Taufe von Baby Archie, dem Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, zusammengekommen.

Auf vom Buckingham-Palast veröffentlichten Fotos ist Archie im langen Taufkleid zu sehen, umrahmt von seiner Mutter im weißen Kleid und Prinz Harry im hellgrauen Anzug. Die knappe Gästeliste der Zeremonie in einer kleinen Kapelle im Schloss Windsor war bis zuletzt geheim geblieben.

Ein Gruppenfoto im Instagram-Account von Harry und Meghan zeigt Archie mit seinen Eltern, umringt von Harrys älterem Bruder William und dessen Frau Kate, Meghans Mutter Doria Ragland sowie Prinz Charles, dem Vater von Harry und William, mit seiner Frau Camilla. Ebenfalls auf dem Foto zu sehen sind Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes, die beiden älteren Schwestern von Prinzessin Diana, der 1997 bei einem Unfall gestorbenen Mutter von Harry und William.

Ein weiteres Foto, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, zeigt Harry und Meghan im Garten des Schlosses, einander liebevoll zugewandt. Meghan hält dabei den offenbar in seinem voluminösen Taufkleid selig schlummernden Archie im Arm.

Getauft wurde Archie vom höchsten anglikanischen Geistlichen, dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, wie es zu den Instagram-Bildern hieß. Königin Elizabeth II. war von vornherein nicht bei der Taufe ihres Urenkels erwartet worden. Die 93-jährige Monarchin hatte einen anderen Termin. Harry und Meghan hatten sich gegen eine Zeremonie in der großen St.-Georgs-Kapelle entschieden, in der sie im Mai vergangenen Jahres geheiratet hatten. Stattdessen fand die Zeremonie in der viel kleineren privaten Kapelle der Queen statt, wo laut britischen Medien nur für rund 30 Menschen Platz ist.

Die Taufe im kleinen Kreis sei ein Traditionsbruch, schrieb der «Daily Mirror». Bei der Taufe der Kinder von Kate und William hatte es öffentliche Auftritte gegeben. Viele Fans waren enttäuscht, dass es keinen solchen Auftritt der Familie vor oder nach der Taufe gab. Auch die Namen der Taufpaten werden auf Wunsch des Elternpaares nicht genannt, wie der Palast schon im Vorfeld mitgeteilt hatte. Dennoch feierten viele Menschen mit britischen und US-amerikanischen Flaggen vor dem Schloss mit. Auf Plakaten gratulierten sie Harry und Meghan.

Bei Archies Taufkleid handelt es sich um die Replik eines Kleides aus dem Jahr 1841, das Königin Victoria einst für ihre älteste Tochter schneidern ließ. Seit viktorianischen Zeiten sind Babys aus dem Hause Windsor in diesem Kleid getauft worden, auch Queen Elizabeth selbst, ihr Sohn Prinz Charles sowie William und Harry. Vor einigen Jahren hatte die Queen bei ihrer Schneiderin Angela Kelly eine Kopie in Auftrag gegeben, da das Original immer brüchiger und empfindlicher geworden war. Das Kleid ist auf zahlreichen Tauf-Fotos der Königsfamilie verewigt. Auch die Kinder von William und Kate, George, Charlotte und Louis, hatten es getragen.

Viel zu sehen gab es von Baby Archie seit seiner Geburt nicht: Harry und Meghan hatten der Öffentlichkeit ihren Nachwuchs bisher nur einmal kurz, aber sehr stolz und liebevoll, vorgestellt. Der Sohn von Harry (34) und Meghan (37), der mit vollem Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor heißt, war am 6. Mai auf die Welt gekommen. Einen Adelstitel trägt er nicht. Die kleine Familie lebt seit einigen Wochen im Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Damit sind die jungen Royals quasi Nachbarn von Königin Elizabeth II.