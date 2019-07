Von dpa

Wie der Vater, so die Tochter. Die 20-jährige Maya Hawke startet ihre Schauspiel-Karriere.

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Ethan Hawke («Before Sunrise») ist stolz auf seine älteste Tochter, die in der neuen Staffel der Serie «Stranger Things» mitspielt. «Meine Damen und Herren, lernt MAYA HAWKE kennen. Sie ist eine echte Nummer», schrieb der 48-Jährige am Wochenende auf Instagram. Davor zählte der stolze Papa mehrere Produktionen auf, in der seine Tochter ebenfalls zu sehen war.

Die 20-jährige Nachwuchsschauspielerin ist die gemeinsame Tochter von Hawke und seiner Kollegin Uma Thurman (49). Sie begann bereits in der High School mit der Schauspielerei und ergatterte später kleinere Rollen. In der dritten Staffel der Science-Fiction-Serie «Stranger Things», die seit der vergangenen Woche bei Netflix läuft, spielt sie die Eisverkäuferin Robin.