In NRW ist am Freitag zum Start der Sommerferien der Reiseverkehr angerollt. Foto: dpa

Düsseldorf (dpa). In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag zum Start der Sommerferien der Reiseverkehr angerollt.

Nach der Zeugnisabgabe an die rund 2,5 Millionen NRW-Schüler bildeten sich bis zum frühen Nachmittag die ersten Staus vor allem auf der A3 bei Duisburg in Richtung Niederlande und im Raum Hagen auf der A45, wie ein Sprecher von Straßen.NRW erklärte.

Bis zum Nachmittag werde mit längeren Staus gerechnet. Stellenweise betrugen die Verzögerungen 20 bis 30 Minuten. Größere Unfälle mit Spursperrungen gab es zunächst nicht.

Autofahrer sollten sich vor allem auf Aquaplaning einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor schweren Gewittern mit Hagel im Laufe des Nachmittags in ganz NRW. Hier und da könnten 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter Regen vom Himmel fallen, teilte ein DWD-Meteorologe mit. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 20 bis 24 Grad.

Ruhe am Flughafen

An den Flughäfen blieb die Lage bis zum frühen Nachmittag ruhig. Die Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen lagen am frühen Freitagnachmittag unter zehn Minuten, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Man rechne aber mit mehr Reisenden über den Nachmittag.

Dasselbe galt laut einem Bahn-Sprecher für den Schienenverkehr. Im Fernverkehr hatte die Bahn alle einsatzbereiten Züge zu Verstärkung auf die Strecke geschickt. An den Bahnhöfen Köln und Düsseldorf sei viel los, da zusätzlich zu den Urlaubsreisenden auch die Wochenendpendler unterwegs seien, hieß es.