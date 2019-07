»Der wichtigste Grund, warum wir Menschen in den Weltraum fliegen, ist die Neugier«, sagte er am Freitag in Karlsruhe. Die treibe die Menschen auch an, den Blick wieder auf die Erde zu richten. »Mein Wunsch wäre, dass jeder einmal diesen Blick sehen könnte, von außen auf die Erde.« Der ESA-Astronaut weiß: »Man macht sich anders Gedanken über das Alltagsleben, wenn man das mal von oben gesehen hat.«

Gerst demonstrierte dies am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wo er die Ehrendoktorwürde erhielt, anhand von Bildern aus dem All. Die Bilder zeigten zum Beispiel die Entwicklung der Gletscher, Auswirkungen der Hitzesommer und Riesen-Taifune.

Die erste Mondlandung vor 50 Jahren berühre ihn noch immer tief. »Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Aufnahmen sehe von den Astronauten, die damals da gelandet sind«, sagt er. Der Esa-Astronaut würde auch gerne auf den Mond fliegen. »Das wäre ein interessantes Ziel.«

Es gehe aber nicht um ihn, sondern darum, was Menschen weiterbringe. Eine solche Mission sei nicht nur eine große Gelegenheit für die Wissenschaft, es könnten auch Gefahren aus dem Weltraum abgewendet werden wie Asteroideneinschläge oder Sonnenstürme. »Die Menschen sind Entdecker. Das ist das, was uns zum Beispiel von Dinosauriern unterscheidet. Die mussten sich ihrem Schicksal hingeben. Wir Menschen können das verändern.«