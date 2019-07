Von Hilmar Riemenschneider

Am Dienstag startete NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst mit der Industrie- und Handelskammer sowie dem Westdeutschen Handwerkskammertag eine Informationskampagne für das neue Angebot.

Monatsticket: 62 Euro in Westfalen-Lippe

Im Bereich des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe kostet das Azubiticket künftig 62 Euro im Monat. Zu ähnlichen Preise gab es bereits Angebote in den anderen Verkehrsverbünden. Damit das Modell auf Westfalen-Lippe übertragen werden kann, schießt das Land in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro zu, ab 2020 sind es dann vier Millionen. Für monatlich 20 Euro Aufpreis können Azubis landesweit den Nahverkehr nutzen. Dafür stellt das Land jährlich 4,9 Millionen Euro bereit.

Arbeitgeber-Zuschuss auf freiwilliger Basis

Die Suche einer passenden Lehrstelle – und ebenso nach geeigneten Bewerbern werde nicht mehr am Ticket scheitern, sagte Wüst. »Wenn die Arbeitgeber einen Teil der Kosten dazutun, liegt das Azubiticket bei vergleichbaren Konditionen wie das Semesterticket für Studierende.« Allerdings ist die Nutzung freiwillig. Neben Auszubildenden kommen auch Gesellen in Meisterausbildung, Beamtenanwärter oder Teilnehmer eines freiwilligen sozialen Jahres in den Genuss.

Die Arbeitgeberverbände werben bei den Ausbildungsbetrieben dafür, das Azubiticket zu bezuschussen. Der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages, Hans Hund, sieht in dem Angebot »einen Einstieg«, um die berufliche Bildung attraktiver zu machen. Große Hoffnung setzten viele Ausbildungsbetriebe etwa im Münsterland oder in Ostwestfalen in das Ticket, weil dort Bewerber fehlen.