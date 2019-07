Symbolbild: Die Täter hatten zwei Meerschweinchen aus dem Tierpark in Recklinghausen gestohlen und dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Foto: dpa

Recklinghausen (dpa). Durch ihr geplagtes Gewissen und ein Herz für Tiere sind offenbar mehrere Diebe in Recklinghausen bekehrt worden.

Die anonymen Täter stellten laut einer Polizeimitteilung vom Freitag zunächst zwei Meerschweinchen in einem Karton an einem Tierpark ab, aus dem die Nager am Wochenende verschwunden waren. Zudem erreichte den Tierpark noch ein Entschuldigungsschreiben.

In Druckbuchstaben drückten die Unbekannten aus, wie »sehr uns das Geschehene leid tut. Zu keiner Zeit hatten wir die Absicht, jemandem zu schaden, schon gar nicht den Tieren. Diesen erging es in der Zeit gut«, hieß es laut Polizei in dem Schreiben.

Der Umschlag enthielt darüber hinaus einen 50-Euro-Schein, mit dem die Einbruchsschäden beglichen werden sollen. In dem Brief wurde laut Polizei auch deutlich, dass die Tat unter Alkoholeinfluss geschehen sei.

Die Ermittlungen seien trotz des Wiedergutmachungspakets aber nicht abgeschlossen, teilte die Polizei mit. »Die Ermittlungen kann nur die Staatsanwaltschaft einstellen. Die Voraussetzungen dafür sind dafür nun aber nicht schlecht«, sagte eine Polizeisprecherin.