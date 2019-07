In einem holländischen Hafen wird das »Sommersalz« vom Schiff auf einen Lkw umgeladen. Foto: dpa

Klimawandel: Wissenschaftler in Bern haben eine der gängigsten Behauptungen, der Klimawandel sei nicht menschengemacht, stark geschwächt. Im Gegensatz zu oft genannten Klimaschwankungen der Vergangenheit sei jetzt erstmals eine weltweite Erwärmung festzustellen. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, sagen Skeptiker. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung nichts Alarmierendes. Doch das Berner Team verweist im Journal »Nature« auf einen erheblichen Unterschied: Die Forscher haben, abgesehen von der Erwärmung seit 150 Jahren, keine Beweise für kalte oder warme Phasen gefunden, die gleichzeitig auf dem gesamten Erdball stattfanden. »Das ist ein starker Hinweis, dass die von Menschen verursachte globale Erwärmung beispiellos ist.«

Trinken: Ausreichendes Trinken ist wichtig – immer. Erwachsene brauchen 1,5 Liter Wasser täglich, bei großer Hitze, schwerer körperlicher Arbeit oder Sport kann es ein Liter mehr sein. Doch einer Forsa-Umfrage zufolge gelingt es fast jedem dritten Bundesbürger nur teilweise, selten oder nie, genug zu trinken. 39 Prozent schaffen dies meistens, 30 Prozent immer. 39 Prozent der Frauen und 27 Prozent der Männer bleiben unter 1,5 Liter. Bei den Älteren nimmt der Anteil der Trinkmuffel ab. Mehr als neun von zehn Bundesbürgern trinken täglich oder mehrmals die Woche Kaffee oder Tee, 69 Prozent Mineralwasser, 63 Prozent Leitungswasser. Jeder Dritte trinkt regelmäßig Milch, Milchmixgetränke oder Kakao, fast jeder Dritte Saft oder Schorle.

Salz im Sommer: Kaum zu glauben, aber in Holland sind jetzt Streuwagen unterwegs. Streusalz bei Tropenhitze sei kein Witz: »Das tun wir auf einigen Straßen, um den Asphalt zu kühlen«, sagt eine kommunale Sprecherin. Das Salz entzieht der Luft Feuchtigkeit, und die wiederum kühlt den Asphalt. Auf diese Weise will man Schäden verhindern, und man vermeidet, dass die Straßenoberfläche klebrig wird.

Sommerkleidung: Sich bei über 30 Grad stilsicher und luftig zu kleiden ist nicht einfach. »Ich finde weite Sachen in gedeckten Farben immer besser als irgendwas Hautenges«, sagt der Modedesigner Michael Michalsky. Der Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer empfiehlt Naturmaterialien. »Jetzt ist die Zeit von Baumwolle, Leinen, Seide und so. Und jeder hat das Recht, sich im Sommer ein bisschen freizügig zu kleiden.«

Wasserverbrauch: In Rahden und Stemwede wird derzeit an jedem Tag mehr Wasser abgenommen als mit den Filteranlagen aufbereitet werden kann. Das Wasserwerk ruft dazu auf, mit Trinkwasser sparsam umzugehen: nicht den Garten sprengen, nicht das Auto waschen, nicht den Gartenpool füllen.

Neue Wasserleitung: In Bad Oeynhausen wird das Wasser im dritten Jahr in Folge knapp. Um das Problem etwas zu verringern, wurde am Mittwoch eine neue Wasserleitung von Porta Westfalica nach Oeynhausen eingeweiht. Dennoch bleibt es zunächst bei einer Strafandrohung für Wasserverschwendung.

Asphalt weicht auf: Die warmen Temperaturen sind am Mittwoch auch zu viel für die Landesstraße 890 zwischen Bosseborn und Ottbergen gewesen. Das Ergebnis: Die Straße war klebrig und mit Löchern versetzt.