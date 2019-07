Wuppertal (WB/dpa/lnw). Zahlreiche Fairtrade-Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf Schokoladen-Engpässe einstellen. Der Fairtrade-Großhandel GEPA aus Wuppertal hat der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag gesagt, dass Einzelhändler und sogenannte Weltläden wegen der Hitze diese Woche nicht weiter beliefert werden könnten.