Polizisten stehen am späten Nachmittag vor dem Rheinbad, wo es zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen ist. Die Polizei rückte am Samstag mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten. Der Betreiber des Bades entschloss sich am Abend zu einer vorzeitigen Schließung. Foto: dpa