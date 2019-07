In der zerstörten Halle lagerten den Angaben nach etwa 500 Tonnen Weizen, 30 Tonnen Futter sowie 200 Ballen Stroh. Foto: Julian Buchner/dpa

Kirchardt (dpa). Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in der Nähe von Heilbronn sind etwa 5000 Puten getötet worden. Ein Stall und eine Lagerhalle in Kirchardt seien bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit.