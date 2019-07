Ob es die Wölfin war, die sich vor einem Jahr im Wolfsgebiet Schermbeck zwischen dem nördlichen Ruhrgebiet und dem Münsterland angesiedelt hat, müssten weitere Untersuchungen durch das Forschungsinstitut Senckenberg zeigen.

20 Angriffe zugerechnet

Dieser Wölfin werden bisher rund 20 Angriffe auf Nutztiere zugerechnet. Bemerkenswert ist für den Naturschutzbund Nabu, dass der Wolf dabei entgegen seines üblichen Verhaltens auch über Zäune gesprungen sei, wie Nabu-Sprecherin Birgit Königs am Mittwoch sagte. »Normalerweise springen Wölfe nicht über Zäune. Das ist erlerntes Verhalten«, sagte Königs. Fraglich sei aber, ob der Zaun tatsächlich wolfssicher war und unter Strom stand.

Es müsse geklärt werden, ob alle Kriterien eines bestmöglichen Herdenschutzes erfüllt waren, sagte Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. Erst dann könne man bewerten, »ob ein Wolf ein Verhalten zeigt, was er nicht zeigen soll«. Dann könnten am Ende Vertreibung oder Abschuss des streng geschützten Tieres stehen. Priorität hätten aber Herdenschutz-Maßnahmen.

In NRW leben seit 2018 drei einzelne Wölfe: in der Gegend um Schermbeck, in der Senne bei Bielefeld sowie im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel. Zuletzt hatte es Wolfssichtung im lippischen Kalletal gegeben.

Lizenz zum Töten von Problemwolf

In Niedersachsen versuchen Schützen indes seit einem halben Jahr einen Problemwolf im Landkreis Nienburg abzuschießen. Sie wurden vom niedersächsischen Umweltministerium beauftragt. Da die Schützen bisher erfolglos geblieben sind, ist die Genehmigung zum Abschuss des artenschutzrechtlich streng geschützten Wolfes erneut um einen Monat verlängert worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Bis zum 31. August haben die Schützen nun grünes Licht zum Töten des Tiers. Der Leitwolf des sogenannten Rodewalder Rudels darf abgeschossen werden, weil er wolfsabweisende Zäune überwunden und Rinder in einer Herde angegriffen hat.