Ein RAF CH-47 Chinook Hubschrauber trägt Sandsäcken, um den Staudamm am Toddbrook nahe Whaley Bridge zu verstärken. Der Staudamm wurde nach heftigen Regenfällen beschädigt und droht zu brechen; eine Ortschaft in der Nähe wurde evakuiert. Foto: dpa

Whaley Bridge (dpa). Um einen drohenden Dammbruch in Nordengland zu verhindern, haben die Behörden in der Nacht zum Freitag einen Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. Zuvor waren mehrere Tausend Menschen aus Whaley Bridge in Sicherheit gebracht worden.