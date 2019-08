Melbourne (dpa). Ein verwaistes Koala-Baby hält die Pfleger eines Zoos in Australien auf Trab. Das inzwischen fünf Monate alte Beuteltier habe sich einen Arm gebrochen, als es im Juni mit seiner Mutter in einer Plantage von einem Baum fiel, teilte der Werribee Open Range Zoo nahe Melbourne am Freitag auf Twitter mit.