Das kündigte der früher als Kommissar Henry Johnson in der ZDF-Krimiserie »Der Alte« ermittelnde 62-Jährige via Facebook an. Als Grund nennt er Äußerungen des Afrika-Beauftragten der Kanzlerin, Günter Nooke (CDU) , die seiner Auffassung nach eine rassistisch motivierte Kommunikation von Tönnies relativieren.

Vier Jahre lang für die CDU im Bundestag

Huber saß für den Wahlkreis Darmstadt von 2013 bis 2017 für die CDU im Bundestag und setzte sich besonders für die Belange Afrikas ein. Er ist Sohn eines senegalesischen Diplomaten und einer Deutschen. Zuvor hatte die »Hessenschau« am Donnerstag hierüber berichtet.

Tönnies hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner wörtlich erklärt: »Wir investieren zwischen 20 und 27 Milliarden Euro, um 0,0016 Prozent Kohlendioxid bezogen auf den Globus zu verändern. Warum geben wir das Geld nicht unserem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister, und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika? Dann hören die auf, die Bäume zu fällen, hören auf, wenn es dunkel ist – die sind ja dann elektrifiziert – Kinder zu produzieren. Ich bin in Sambia gewesen, da gibt es 14,6 Kinder pro Pärchen. Was machen die, wenn es dunkel ist?«

Nooke forderte »ehrliche Debatte«

Nooke hatte hierauf gefordert, eine ehrliche Debatte zu führen. »Die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwalds und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent sind real und darüber muss gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden«, sagte Nooke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Huber findet »Flankenschutz inakzeptabel«

»Flankenschutz für eine rassistische Äußerung ist inakzeptabel«, sagte Huber am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nooke habe gewusst, zu welchem Zeitpunkt er so etwas sagt und setze sich vor dem Hintergrund der Tönnies-Aussage mit in das Boot. »Das geht nicht und ist nicht verantwortungsvoll.« Es sei seine Aufgabe, sich um das Verhältnis mit Afrika zu kümmern und nicht als Innenpolitiker aufzutreten. Solche Ressentiments zu verschlimmern sei brandgefährlich.

»Die CDU lässt Rassismus zu, das kann ich nicht weiter hinnehmen«, sagte Huber der »Welt« über seine Motive und zeigte sich besorgt über einen zunehmenden Rassismus in Deutschland seit der Flüchtlingskrise. »In der öffentlichen Wahrnehmung ist dadurch jeder zum Flüchtling geworden - auch die, die wie ich in Deutschland geboren wurden, auch die gut Integrierten.« Die Erfahrungswelt von Schwarzen werde in Deutschland komplett negiert.

Der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, bedauerte die Entscheidung Hubers. »Ich persönlich appelliere immer dafür, sich an einer innerparteilichen Diskussion zu beteiligen und konstruktiv einen Lösungsweg zu finden.« Ein Rückzug sei seines Erachtens nicht der richtige Ansatz. »Den Vorwurf, dass unsere Partei Rassismus dulde, weise ich mit Nachdruck zurück.«