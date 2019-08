Ein Modell einer Handgranate M52. Diese sorgte nicht für aufsehen in einer Polizeiwache. Es war eine Spielzeug-Handgranate. Foto: dpa

Fritzlar (dpa/lhe). Eine Spielzeug-Handgranate hat dafür gesorgt, dass Büros der Polizeiwache in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) geräumt und stundenlang gesperrt werden mussten.

Ein 49-Jähriger hatte die Wache am Donnerstag mit einer täuschend echt aussehenden Granate in der Jogginghose betreten, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete. Im Vernehmungsraum habe der Mann gesagt, dass er sie beim Entrümpeln seines Dachbodens entdeckt habe. Nun sei er nicht ganz sicher, ob es sich nur um ein Spielzeug handele. Vorsichtig habe daraufhin ein Polizist die Handgranate aus der Hosentasche des Mannes gezogen und dem Kampfmittelräumdienst ein Foto geschickt.

Die Spezialisten mussten daraufhin aus Wiesbaden nach Fritzlar ausrücken, um sicherzugehen, dass es sich nicht doch um eine scharfe Handgranate handelt. Am Abend dann die Entwarnung: Die Handgranate war nur ein Spielzeug.