Die 67-Jährige sollte die Brüder am Freitag in eine Jugendeinrichtung fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Denn die beiden Jugendlichen waren ohne Begleitung aus Serbien nach Bayern eingereist. Doch dazu kam es nicht. Denn während der Fahrt sollen die Teenager die Fahrerin nahe Waldkraiburg östlich von München angegriffen und aus dem langsam fahrenden Wagen gestoßen habe, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Brüder seien anschließend mit dem Taxi noch ein Stück gefahren, hätten es dann abgestellt, um per Anhalter weiterzureisen. An der Autobahnanschlussstelle Mühldorf-West nahmen Polizisten das Duo fest. Ein Richter schickte die beiden in Untersuchungshaft. Ein Kollege habe die verletzte Frau in ein Krankenhaus gefahren.