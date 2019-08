Feuerwehrleute löschen einen brennenden LKW, der nach einem technischen Defekt auf der A2 in Brand geraten ist. Foto: dpa

Rehren (dpa). Ein in Brand geratener Lastzug voller Shampoo hat die Autobahn 2 von Hannover in Richtung Bielefeld blockiert. Wegen eines technischen Defekts habe der Lastzug am Montagmorgen zwischen Lauenau und Rehren Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.