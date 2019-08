Von Florian Weyand

Stade (WB). Bei einem Polizeieinsatz in Stade (Niedersachsen) ist bereits am Samstag ein 20 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan erschossen worden. »Der Einsatz von Pfefferspray durch mehrere Polizisten zeigte keine Wirkung, so dass einer der Beamten seine Dienstwaffe einsetze und zur Unterbindung des Angriffs auf den Angreifer schoss«, heißt es in einer Polizeimeldung.