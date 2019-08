Die falschen 20-Euro-Scheine sind auch für den Laien beim genauen Hinschauen leicht zu erkennen, wie die Polizei erläutert:

1. Die Unterschrift des Präsidenten der Europäischen Zentralbank auf der Vorderseite unterhalb der Europafahne ist durch den Schriftzug »Movie Money« ersetzt

2. Auf der linken Seite ist zusätzlich in rötlicher Farbe der Schriftzug »This is not legal. It ist o be used for motion props« hinzugefügt

3. Unterhalb des Schriftzuges »EURO« ist der kyrillische Schriftzug durch »PROmega-ZeichenP« ersetzt

Foto: Polizei Warendorf Foto: Polizei Warendorf

4. Der unter Ziffer 2 (siehe kleines Foto) genannte Schriftzug befindet sich auch auf der Rückseite rechts, wo beim Original kein Druck vorhanden ist.

Die Polizei empfiehlt sich die 20-Euro-Scheine genau anzuschauen. Wer im Besitz eines solchen Scheines ist, sollte diesen bei der Polizei abgeben und Strafanzeige zu erstatten. Die Weitergabe eines solchen Scheines stellt eine Straftat dar.