Von Thomas Lunk

Köln (WB). Wenn von heute bis einschließlich Samstag wieder Hunderttausende nach Köln pilgern, geht es ihnen hauptsächlich um das eine: Sie wollen nur spielen. Die Games­com, die größte Videospielemesse der Welt, lockt mit zahlreichen (Welt-)Premieren. Auch wenn das ganz große Ding wie eine neue Konsolengeneration in Köln fehlt: Der Mix aus großartigen Spielen, Show, fantastischen Kostümen und Spielen in der Cloud zieht.

Viele Premieren

Klassiker neu aufgelegt: Ältere Spieler werden sich noch an das Grafik-Wunder »Comanche« erinnern. Der actionreiche Huschraubersimulator begeisterte in den 90er Jahren Millionen PC-Spieler. THQ Nordic hat den Klassiker unter seine Fittiche genommen und legt ihn neu auf. Am Steuerknüppel eines Comanche-Kampfhubschraubers darf man wieder in den Bergen mit dem Feind verstecken spielen und knapp über dem Boden durch tiefe Täler jagen; auf PC, PS4 und Xbox One, auf Wunsch auch mit Freunden im Multiplayer-Modus. THQ Nordic hat das Kampfspiel deutlich modernisiert. Neben zeitgemäßer Grafik hat der Publisher dem Titel auch neue Elemente wie Drohnen spendiert Im 4. Quartal 2020 soll »Comanche« abheben.

Konkurrenz für Civilization? Die rundenbasierte Strategie ist zurück. In »Humankind« geht es um nicht weniger als die gesamte Menschheitsgeschichte. Die auf der Gamescom gezeigten Szenen des Spiels von Sega und Amplitude zeigen den Stil der »Civilization«-Reihe, ein Trailerfilm mit einem Neandertaler in einer Raumkapsel macht aber Hoffnung auf mehr. »Humankind« soll 2020 veröffentlicht werden.

Der wohl meisterwartete Titel unter Action-Rollenspielern: Schon beim Fachbesuchertag bildeten sich lange Schlangen vor der ersten Präsentation von Spielszenen aus dem neuen Titel der Witcher-Macher. Die Erwartungen an das CD-Projekt-Red-Rollenspiel sind extrem hoch. Das polnische Studio verlässt das Fantasy-Setting und riskiert mit »Cyberpunk 2077« einen Neuanfang in einem düsteren Zukunftsszenario. Das Action-Rollenspiel basiert auf der Tabletop-Vorlage Cyberpunk 2020 von Mike Pondsmith. Im Mittelpunkt steht V, den der Spieler ganz nach dem eigenen Geschmack als Mann, Frau oder etwas anderes erschafft, ein Söldner auf der Suche nach seinem ersten seriösen Auftrag. Seine Welt wird dominiert von Megakonzernen mit High-Tech-Soldaten, Drohnen, Hackern, Straßenbanden und organisierter Kriminalität – der Hexer trifft auf den GTA-Protagonisten. In Halle 6 steht der Stand des Entwicklers.

Cloud-Gaming

Ein Schwerpunkt ist das sogenannte Cloud-Gaming, bei dem Spiele auf externen Servern laufen und dadurch eigene Endgeräte entlastet werden sollen. Dieser Technik wird ein großes Potenzial beigemessen, auch weil Spiele – etwa in puncto Grafik – immer aufwendiger werden. Prominentester Anbieter ist Google. Der Suchmaschinenriese ruft den Cloud-Dienst »Stadia« ins Leben, der mit eindrucksvoller Technik brilliert und den Besucher der Gamescom in Aktion erleben können. Ob eine Plattform sich durchsetzen kann, entscheidet aber nicht nur die Technik: Es sind die verfügbaren Spiele, die den Unterschied machen, Und die hat Google: Zu den für »Stadia« bestätigten Titeln gehören die Top-Spiele »Cyberpunk 2077«, »Borderlands 3«, »Doom Eternal« und »Watch Dogs Legion«. Der Cloud-Gaming-Dienst soll im November starten.

Claas spielt mit

Giants Software und der Landmaschinenhersteller Claas werden Partner. Vom 22. Oktober an wird ein Platinum Edition des Landwirtschafts-Simulator 19 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein. Erstmals in der Geschichte der Simulationsreihe dürfen Spieler dann das Steuer von Claas-Mähdreschern, Forstmaschinen, Traktoren und von vielen weiteren Fahrzeugen übernehmen.

Messe eröffnet

Den Start des weltgrößten Events rund um Computer- und Videospiele nutzten am Dienstag auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär um die großen Potenziale von Spielen herauszustreichen. Scheuer: »Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Games-Branche zu fördern. Dazu stehen wir!« Bär: »Wer sich bewusst macht, dass jeder zweite Deutsche spielt und die größte Spielergruppe die über 50-Jährigen sind, dem wird klar: Gaming ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.«

Nach dem Fachbesuchertag am Dienstag öffnet die Messe heute, Mittwoch, für das Publikum. Noch bis Samstag, sind in den Hallen 5 bis 10 sowie 11.2, 11.3 und P8 auf insgesamt 218.000 Quadratmeter (plus acht Prozent) Angebote von rund 1150 (+zehn Prozent) Ausstellern aus mehr als 50 Ländern zu sehen.