Mops »Edda« hatte Schlagzeilen gemacht, nachdem das Tier von der Stadt Ahlen bei einer Schuldnerin gepfändet und übers Internet für 690 Euro an eine Frau aus Wülfrath verkauft worden war. Die Käuferin fühlt sich getäuscht, da der Mops entgegen der Angaben in der Internet-Annonce nicht gesund gewesen sei. Sie will den Kaufpreis und Tierarztkosten erstattet bekommen. Laut ihrem Anwalt hat die Frau bis heute rund 4000 Euro in die Gesundheit des Tieres investiert. Bei der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Mopses würden sich diese Kosten in den kommenden Jahren auf mehr als 20 000 Euro summieren.

Das Gericht in Münster soll nach dem Willen von Anwalt Wolfgang Kalla auch die Rechtsfrage klären, ob die Pfändung überhaupt zulässig war. Seine Mandantin werde – wie vom Gericht angeordnet – persönlich zu der Verhandlung erscheinen. Der Hund bleibe zu Hause: »Das ist das Beste für das Tier.«