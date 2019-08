Juan Carlos (l) kommt am Krankenhaus an. Foto: Ángel Díaz Briñas

Von dpa

An chirurgische Eingriffe ist Juan Carlos schon gewöhnt. Immer wieder kam er in den vergangenen Jahren wegen diverser Leiden unters Messer. Aber jetzt musste Spaniens alternder Ex-König am Herzen operiert werden. Felipe und Sofía standen ihm bei.