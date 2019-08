Von dpa

Kräftiger Wind treibt aktuell die Rennjacht über den Atlantik. Deshalb rechnet die schwedische Klimaaktivistin damit, früher als veranschlagt in New York anzukommen.

Stockholm (dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet damit, auf ihrer Segelreise über den Atlantik bereits am Dienstag in New York anzukommen. Kräftiger Wind treibe sie auf dem Transatlantik-Törn voran, schrieb die 16-Jährige in der Nacht zum Montag (MESZ) auf Twitter.

Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan einzutreffen.

In einem zuvor auf Twitter veröffentlichten Video sagte Thunberg, die Rennjacht komme derzeit mit einem hohen Tempo von 20 bis 25 Knoten voran. Die Bedingungen auf See seien ziemlich rau, die Wellen hoch. Das Team Malizia um den norddeutschen Segelprofi Boris Herrmann schrieb dazu auf Instagram: «Sturm bedeutet Tempo.»

Laut der Live-Ortung der Rennjacht «Malizia» war das Spezialboot am Montagvormittag nur noch etwas mehr als 900 Kilometer Luftlinie vom Zielort entfernt.