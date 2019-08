Herne (dpa). In nordrhein-westfälischen Herne geht die Suche nach einer entwischten Kobra weiter. »Sie ist immer noch flüchtig«, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Bei einer Suche in den Treppenhäusern von vier zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern fanden drei Reptilienexperten am Montagmittag keine Spur der Schlange. Die hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von 1,40 bis 1,60 Metern war am Sonntag aus der Wohnung eines Bewohners entflohen und von einer Nachbarin im Hausflur entdeckt worden.

Besondere Vorsicht im Umkrais von 500 Metern

Der Mann hält in seiner Wohnung rund 20 Giftschlangen. Bisher wisse man noch nicht, »wo sie hingeschlängelt ist«. Die Polizei unterstütze die Stadt bei der Suche nach dem giftigen Tier. Die vier Reihenhäuser wurden evakuiert. Die 30 Bewohner der geräumten Häuser kamen bei Freunden und Verwandten sowie in einer städtischen Notunterkunft unter. Menschen sollten in einem Umkreis von 500 Metern um das Haus besonders vorsichtig sein.

Die Experten hatten im Flur Klebestreifen auf den Boden geklebt, an denen die Schlange hängen bleiben sollte. Zudem hatten sie gehofft, dass die Schlange Spuren in ausgestreutem Mehl hinterlässt. Doch die Bemühungen blieben erfolglos. Die Experten wollen noch am Montag in der Wohnung des Reptilienfreundes erneut nach dem Tier sehen.