Bonn (dpa). In seiner Paraderolle als »Hausmeister Krause« wirbt Komiker Tom Gerhardt gegen Gaffer und für mehr Respekt für die Polizei und andere Einsatzkräfte. Ein Internet-Video , das die Polizeibehörden in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis mit Gerhardt produziert haben, wurde am Freitag veröffentlicht. Motto: »Respekt ist voll normal.«