Köln Neuss (dpa). Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 57 im Auto seines Großvaters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aufgefallen war der 15-Jährige, als er mitten in der Nacht in Köln über eine rote Ampel fuhr. Eine Streife versuchte deshalb, den Teenager zu stoppen, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Doch der 15-Jährige missachtete demnach die Anhaltesignale, gab weiter Gas und fuhr über drei weitere rote Ampeln. Dann steuerte er bei der Anschlussstelle Bickendorf auf die A57. Dort sei er mit etwa Tempo 130 gefahren und habe rechts und links Autos überholte, berichtete die Polizei. Erst beim Autobahndreieck Neuss-Süd – nach mehr als 30 Kilometern - konnten die Polizisten den Jugendlichen stoppen.

Zwei Polizei-Fahrzeuge setzten sich vor den Wagen des Teenagers und bremsten ihn aus. Insgesamt waren zehn Polizei-Fahrzeuge an der Verfolgung beteiligt. Die A57 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Messer gezückt

Nachdem der Teenager schließlich gestoppt war, soll er sich geweigert haben, die Tür zu öffnen. Zudem soll er ein Einhandmesser gezogen haben. Die Beamten schlugen ein Fenster ein und forderten den Teenager auf, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. »Dem kam der Junge auch nach«, berichtete die Polizei.

Später sagte er laut Polizei aus, dass er eine Spritztour habe machen wollen. Der Großvater, der von dem illegalen Ausflug laut Polizeisprecherin nichts wusste, holte seinen Enkel von eine Wache ab. »Sein Auto kann der 69-Jährige nun bei einem Abschleppunternehmen abholen«, so die Polizei. Den Teenager erwarten Strafen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen mehrerer Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten.

Kinder am Steuer

Schon in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Ein ebenfalls 15-Jähriger soll sich in Lippstadt die Schlüssel zum Familienauto genommen und zu einer Spritztour mit einem Freund aufgebrochen sein. Beim Rückwärtsfahren sei er dabei so heftig an einen geparkten Wagen gefahren, dass die Stoßstange abfiel, hatte die Polizei berichtet, die ihm dank des ebenfalls verlorenen Kennzeichens auf die Spur kam.

Zuletzt hatte auch ein Achtjähriger aus Soest für Schlagzeilen gesorgt: Zwei Mal innerhalb weniger Tage fuhr er nachts auf Autobahnen. Ebenfalls im August erwischte die Polizei zudem in Lichtenau bei Paderborn einen Zehnjährigen, der am Steuer eines 6,5-Tonnen-Radladers im Straßenverkehr unterwegs war. Dies ereignete sich allerdings tagsüber und neben dem Jungen saß ein Erwachsener.