Offenbach (dpa). Noch einmal Freibadwetter: Am Wochenende wird es spätsommerlich warm in Deutschland. Am Sonntag sorgt Hoch »Gaia« dafür, dass im Südwesten sogar die 30 Grad geknackt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Die Sonne zeige sich oft in vielen Teilen des Landes.