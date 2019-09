Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der gestohlenen Wohnmobile in NRW im Vergleich zum Vorjahr fast verfünffacht. 150 Mobile im Gesamtwert von fast acht Millionen Euro verschwanden. Daraufhin wurde in Krefeld die Ermittlungskommission »California« gegründet. Sieben Monate recherchierte sie. Sie sammelte DNA-Spuren und Fingerabdrücke, führte verdeckte Ermittlungen, observierte Verdächtige und wertete Handydaten aus. Am Freitag zog die Polizei Bilanz. Danach soll die Bande 15 Mitglieder gehabt haben. Bei den Haupttätern handelt es sich laut Polizei um drei Polen (44, 36 und 30 Jahre). Diese hätten sich mit drei Mittätern und neun Fahrern zusammengeschlossen, um gewerbsmäßig Diebstähle von Wohnmobilen und Pferdetransportern in ganz NRW zu verüben.

Der 44-jährige mutmaßliche Kopf der Bande und ein 30-jähriger weiterer Hauptverdächtiger säßen jetzt wegen schweren, gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft. Weitere Verdächtige würden noch mit Haftbefehlen gesucht.

An 23 Tatorten, vor allem im Rheinland, soll die Bande 72 Fahrzeuge gestohlen haben, darunter 49 teure Wohnmobile, drei Pferdetransporter, sechs Lastwagen, drei Autos und elf Transporter. In 15 Fällen habe es versuchte Diebstähle gegeben, dabei seien 15 Wohnmobile beschädigt worden. Den Gesamtschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit knapp 3,4 Millionen Euro. Die Bande brachte laut Polizei häufig mehrere Wohnmobile gleichzeitig nach Polen. Die Fahrer seien dabei von Begleitfahrzeugen gelotst worden, um Polizeikontrollen zu umgehen. Die Männer hätten mit Wegwerfhandys und Funkgeräten kommuniziert. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen das selbstsichere Vorgehen der Bande: »Da wurden Zäune demontiert, elektronische Wegfahrsperren manipuliert und Schlösser ausgetauscht«, sagt Ermittler Holger Sauren. Um bei Händlern die teuersten Modelle vom Hof zu stehlen, hätten sich die Diebe bis zu fünf Stunden am Tatort aufgehalten und in Seelenruhe Wohnmobile hin- und herrangiert. In einer Nacht seien manchmal vier bis acht Mobile erbeutet worden.