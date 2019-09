Essen/Wattenscheid (WB). Nach dem Regionalligaspiel zwischen Rot-Weis Essen und dem SV Lippstadt ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, überfielen Unbekannte am Freitagabend einen Zug mit Essener Fans.

Demnach sei der Regionalexpress mit etwa 150 RWE-Fans gegen 23.30 Uhr in den Bahnhof Wattenscheid eingefahren. Unter ihnen seien nach Angaben der Bundesploizei gut 100 Personen aus der Risikofanszene des Vereins gewesen.

Nachdem der Zug im Bahnhof Wattenscheid zum Stehen kam, sollen 30 bis 40 Personen aus dem angrenzenden Buschwerk über die Gleisanlagen auf den Bahnsteig gestürmt sein und dort die sofortige Auseinandersetzung mit den Risikofans von Rot-Weiss Essen gesucht haben.

Konfrontation am Bahnhof

Diese hätten den Zug verlassen und es sei zu einer Masseschlägerei zwischen den beiden Gruppierungen gekommen. Dabei seien mehrere Personen zu Boden gegangen und seien außerdem, am Boden liegend, von ihren Kontrahenten gegen den Körper getreten worden sein.

Zwei Szenekundige Beamte der Bundespolizei, die sich ebenfalls in dem Zug befanden hätten, hätten sich lautstark und durch ihre mitgeführten Polizeiwarnwesten zu erkennen gegeben und hätten so versucht, die große Masse der RWE-Fans zu bewegen, sich zurück in den Zug zu begeben.

Nachdem ein Teil der angreifenden Personen geflüchtet sei, begaben sich die RWE-Fans zurück in den Zug. Auf Drängen der Bundespolizisten sei der Zug aus dem Bahnhof gefahren, um so eine erneute Auseinandersetzung zu verhindern.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Trotz Nachfrage durch die Bundespolizisten, ob es unter den Fans im Zug Verletzte gab, habe sich keine Person bei den Beamten gemeldet, die eine ärztliche Behandlung benötigt hätte. Im Essener Hauptbahnhof verließen die meisten Fans den Zug.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch ein. Der Bahnhof Wattenscheid und der Regionalexpress sind nicht videoüberwacht.

Die Szenekundigen Beamten der Bundespolizei häten jedoch laut einer Mitteilung drei der Angreifer identifizieren können, welche aus dem Umfeld der Schalker Risikofanszene stammen sollen. Ob es sich bei den anderen Angreifern ebenfalls um Schalker Risikofans handelte, müssten weitere Ermittlungen ergeben.