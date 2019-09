Von dpa

Berlin (dpa) - Der Oasis-Sänger Liam Gallagher will seinen Bruder Noel zu seiner Hochzeit im kommenden Jahr einladen. Allerdings kam die Idee für die Einladung nicht von ihm: Seine Mutter bat ihn darum, wie der 46-Jährige dem Boulevardblatt «Sunday Mirror» berichtete.

«Meine Mama sagte mir: «Du musst ihn einladen». Und das werde ich machen.» Trauzeuge soll der ältere Bruder der beiden Streithähne werden, Paul Gallagher.

Liam und Noel (52) spielten zusammen in der legendären Britpop-Band Oasis («Wonderwall»). Vor zehn Jahren stieg der Songschreiber Noel Gallagher aus der Gruppe aus, wegen «verbaler und gewalttätiger Einschüchterungen», wie es damals hieß. Seitdem verfolgen die Brüder jeweils eigene Karrieren, ihr Verhältnis gilt als zerrüttet.

Die Beziehung der beiden sei «derzeit wohl schlimmer als sie es jemals war», sagte Liam im August der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Liam Gallagher veröffentlicht Ende September sein Solo-Album «Why Me? Why Not.». Noel Gallagher bringt mit seiner Band High Flying Birds fast zeitgleich die EP «This Is The Place» heraus. Liam ist mit der Managerin Debbie Gwyther liiert.