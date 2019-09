Thema Klimaschutz: 16 Menschen aus der Region erzählen, was sie bereits für unsere Zukunft tun und was sie sich darüber hinaus vorstellen können. Foto: dpa

»Eigentlich wäre es am besten, man würde...« – so beginnen Sätze zum Klimaschutz. Und wenn es konkret wird? Wozu sind die Menschen bereit: verzichten, sich einschränken, mehr bezahlen, Gewohnheiten ändern? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur die Regierungsparteien in Berlin, die an einem Klimaschutzpaket arbeiten , das möglichst große Akzeptanz finden soll.